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Для стримування Росії: Латвія просить Британію змінити модель оборони

17 березня, 2024 неділя
13:55
Світ Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Велику Британію розглянути модель тотальної оборони, яка дозволить швидко призвати на військову службу велику кількість людей

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами міністра, Великій Британії також неминуче доведеться збільшити свої витрати на оборону до 3% від ВВП.

Латвія, яка має 214-кілометровий кордон з Росією, запровадила призов до армії у рамках тотальної оборони після вторгнення в Україну. Відповідно до цієї моделі, усі працездатні чоловіки у віці від 18 до 27 років зобов'язані пройти 11-місячну службу.

"Ми б наполегливо рекомендували це зробити (звернути увагу на латвійську модель оборони, - ред.). Ми розробляємо і наповнюємо конкретним змістом систему, яку ми називаємо "тотальною обороною", за участю всіх частин громадянського суспільства", - зазначив він.

Каріньш пояснив, що його країна запозичила деякі елементи фінської системи призову на військову службу, за якою Фінляндія має невелику постійну армію, "але дуже великий, дуже добре підготовлений" резерв воєнного часу, "тому вони можуть легко призвати 250 тисяч підготовлених військових".

Очільник оборонного комітету в парламенті Великої Британії Тобіас Еллвуд відреагував на пропозицію Каріньша, заявивши, що Сполученому Королівству слід серйозно поставитися до неї.

"Зважаючи на те, що Путін залишиться при владі ще на шість років і прагне наслідувати Сталіна та розширити свій вплив, ми також повинні переглянути нашу модель тотальної оборони", - наголосив він.

Окрім цього, латвійський очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що Британія має "вирішальне значення" для безпеки країн Балтії й що НАТО буде захищати себе "з першого квадратного сантиметра".

"Ми повинні планувати, тренувати й постачати, планувати, тренувати й постачати і робити це видимим для росіян, - підкреслив він. - Ми не зупинимо їхні імперіалістичні амбіції, але ми можемо зробити так, щоб вони не думали йти нашим шляхом".

Каріньш додав, що Європі ще довго доведеться мати справу з "небезпечною Росією", прогнозуючи, що "імперіалістичні амбіції" цієї країни переживуть Путіна.

  • 15 лютого стало відомо, що Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
Теги:
Україна
Росія
Латвія
Фінляндія
Війна з Росією
Військові новини
Велика Британiя
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