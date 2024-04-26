Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк

Про це пише Reuters із посиланням на заяву журналістської профспілки телеканалу.

Зазначається, що члени профспілки протягом 24 годин 6 травня не виконуватимуть своїх службових обов’язків, протестуючи проти намагань "перетворити RAI на рупор уряду". "Серед інших проблем значиться нестача персоналу й скасування угоди стосовно доплат", - стверджує Reuters.

Водночас інша журналістська профспілка телеканалу, заявила, що не приєднується до страйку, назвавши його "політичним".

Reuters зауважує, що неналежний політичний вплив на RAI – давня проблема Італії, яка загострилася, коли на минулих вихідних телеканал раптово скасував запрошення опозиційно налаштованого письменника Антоніо Скураті. Офіційно це рішення було пояснене "редакційними причинами", однак критики уряду прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні не погоджуються із такою аргументацією, вказуючи на політичний принцип формування наглядової ради телеканалу.