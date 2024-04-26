Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк
Журналісти державного телеканалу Італії RAI наступного місяця проведуть страйк через надмірне втручання уряду до редакційної політики
Про це пише Reuters із посиланням на заяву журналістської профспілки телеканалу.
Зазначається, що члени профспілки протягом 24 годин 6 травня не виконуватимуть своїх службових обов’язків, протестуючи проти намагань "перетворити RAI на рупор уряду". "Серед інших проблем значиться нестача персоналу й скасування угоди стосовно доплат", - стверджує Reuters.
Водночас інша журналістська профспілка телеканалу, заявила, що не приєднується до страйку, назвавши його "політичним".
Reuters зауважує, що неналежний політичний вплив на RAI – давня проблема Італії, яка загострилася, коли на минулих вихідних телеканал раптово скасував запрошення опозиційно налаштованого письменника Антоніо Скураті. Офіційно це рішення було пояснене "редакційними причинами", однак критики уряду прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні не погоджуються із такою аргументацією, вказуючи на політичний принцип формування наглядової ради телеканалу.
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