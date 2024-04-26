Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк

Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк

26 квітня, 2024 п'ятниця
05:08
Світ Італія

Журналісти державного телеканалу Італії RAI наступного місяця проведуть страйк через надмірне втручання уряду до редакційної політики

Про це пише Reuters із посиланням на заяву журналістської профспілки телеканалу.

Зазначається, що члени профспілки протягом 24 годин 6 травня не виконуватимуть своїх службових обов’язків, протестуючи проти намагань "перетворити RAI на рупор уряду". "Серед інших проблем значиться нестача персоналу й скасування угоди стосовно доплат", - стверджує Reuters.

Водночас інша журналістська профспілка телеканалу, заявила, що не приєднується до страйку, назвавши його "політичним".

Reuters зауважує, що неналежний політичний вплив на RAI – давня проблема Італії, яка загострилася, коли на минулих вихідних телеканал раптово скасував запрошення опозиційно налаштованого письменника Антоніо Скураті. Офіційно це рішення було пояснене "редакційними причинами", однак критики уряду прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні не погоджуються із такою аргументацією, вказуючи на політичний принцип формування наглядової ради телеканалу.

  • Державний департамент США зафіксував порушення прав людини в Україні у справі щодо відключення Еспресо із цифрового мовлення та нападу на кореспондентку телеканалу біля Києво-Печерської лаври.
Теги:
журналісти
Італія
акції протестів
Читайте також:
ID-картка, паспорт
25 квітня, 2024 четвер
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
військовий квиток, мобілізація
25 квітня, 2024 четвер
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
06:49
Ракета
Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів
06:45
Куба
Санкції США: компанії Аргентині відмовилися заправляти літаки Куби, скасовано численні рейси
06:32
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
На фронті відбулося 114 боєзіткнень, ворог атакує на 7 напрямках, - Генштаб
06:25
Сухопутні війська ЗСУ
Захоплення Часового Яру відкриває для РФ перспективи для значного оперативного прогресу, - ISW
06:22
танк Abrams M-1
Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина
05:58
російська армія, мобілізація
"Ветерани СВО" за час від початку великої війни в Україні вбили і покалічили понад 200 росіян, - ЗМІ
05:36
Окупанти на ЗАЕС
Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, -  МАГАТЕ
04:40
Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16
Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів
04:12
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Атака хакерів з КНДР на Південну Корею: постраждали 10 оборонних підприємств
03:44
сектор Газа
Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців
03:16
Ллойд Остін
Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони Румунії допомогу Україні
02:48
війна з росією журналіст
Воювала з 2014 року: у боях з РФ загинула журналістка Алла Пушкарчук
02:20
Сирія
Росія все частіше завдає повторних ударів в Україні, наслідуючи свою тактику в Сирії, - США в ОБСЄ
01:52
Снаряди 155 мм калібру
Politico: США готують контракти на озброєння для України на $6 млрд. Що вони включатимуть
01:24
блокування кордону, Польща
Уряд Польщі погодив план допомоги фермерам, які протестували на кордоні з Україною
00:56
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни в Україні
00:28
У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus
00:04
ЗРК Crotale
Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ
2024, четвер
25 квітня
23:38
Держдеп США
"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну
23:02
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Греція не має наміру відправляти Україні системи ППО, - прем'єр Міцотакіс
22:47
Україна - США, конгрес
США відправлять новий пакет допомоги Україні "якомога швидше", - генерал Браун
22:21
загранпаспорт рф
ЗМІ: У Росії розглядають заборону на видачу паспортів за кордоном. МЗС заперечує
22:00
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 11 людей, які були в електричці
21:57
Ексклюзив
український паспорт
"Незаконне доручення": дипломат Чалий про зупинку видачі документів закордоном військовозобов’язаним
21:41
Володимир Зеленський
Потрібно наповнити пакети допомоги потрібною зброєю: Зеленський про підготовку до "Рамштайну"
21:24
Аналітика
Сергій Згурець
Як за рік змінилися підходи до розвитку систем радіоелектронної боротьби. Колонка Сергія Згурця
21:12
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
"Васал їде до сюзерена": дипломат Чалий про візит Путіна до Китаю
21:09
Данія
Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн
21:07
Дар'я Білодід
Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою Європи
20:42
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 93 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки РФ
20:32
Дмитро Лубінець
Україна передала Катару список викрадених дітей росіянами. РФ опрацьовує його
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Американці допоможуть зброєю. А хто пособить з демократією?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 792 дня війни: Європарламент закликав не визнавати псевдовибори Путіна, а в Росії продовжують палати нафтопродукти
19:54
Стара національна галерея Берліна
Українці в Німеччині зможуть отримати документ для встановлення особи, якщо паспорт стане недійсним, - DW
19:25
Литва прапор
Литовська армія назвала заяву Білорусі про нібито зірвану атаку дронів дезінформаційною атакою
19:21
Ексклюзив
Паспортний сервіс
Лист МЗС про обмеження консульських послуг є протиправним, - нардепка Фріз
19:00
На фото: логотип гільдії сценаристів Канади
За справедливі роялті та захист від ШІ: гільдія сценаристів Канади готується до страйку 
18:54
НАБУ викрило злочинну групу
Заволодіння держземлею на 291 млн грн: міністр Сольський подав у відставку
18:52
арка Дружби народів
Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, простір біля неї отримає нову концепцію, - КМДА
18:46
Сі Цзіньпін
В Угорщині підтвердили, що Сі Цзіньпін відвідає Будапешт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV