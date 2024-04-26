Росія заявила про нібито знищення двох українських реактивних снарядів "Вільха" над Білгородщиною

Про це пише міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО вночі нібито знищила два такі реактивні снаряди над територією Білгородської області.