Росія заявила про нібито знищення двох українських реактивних снарядів "Вільха" над Білгородщиною
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці на Білгородську область. У регіоні буцімто працювала ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО вночі нібито знищила два такі реактивні снаряди над територією Білгородської області.
- Уночі 24 квітня у РФ заявили про нібито атаки безпілотників на 5 регіонів. Дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області та знищили 26 тисяч кубометрів російського палива.
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