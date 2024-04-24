У Воронезькій області РФ ППО нібито збила 4 БПЛА: росіяни повідомляють про пожежу
В ніч на 24 квітня у Воронезькій області РФ заявили про нібито атаку 4 українських БПЛА літакового типу. Кажуть, що внаслідок падіння уламків сталась пожежа
Про це повідомляє голова Воронезької області Олександр Гусєв.
За його словами, силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ нібито було "виявлено та знищено" вже 4 безпілотники літакового типу. Він заявляє, що на території одного з селищ міського типу "сталося займання приватного домобудівництва".
"Пожежу локалізовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається", - додав Гусєв.
Очільник Воронезької області каже, що внаслідок падіння залишків дрона в одному з воронезьких сіл на території приватного домоволодіння начебто виявлено вирву площею близько 1 кв. м.
"При цьому в будинку пошкоджено скло, зруйновано альтанку, посічено покрівлю", - написав він.
Також Гусєв розповів, що один з безпілотників збили на підльоті до Воронежа.
РосЗМІ також оприлюднили фото, як зазначається, з Воронезької області, де нібито через роботу ППО по БПЛА можна побачити дим, що піднімається у небо в районі населеного пункту.
Фото: https://t.me/astrapress
- Російське місто Бєлгород і Бєлгородський район атакували ударні безпілотники. Внаслідок збиття і падіння уламків, пошкоджено будинок.
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