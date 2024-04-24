У Воронезькій області РФ ППО нібито збила 4 БПЛА: росіяни повідомляють про пожежу

Про це повідомляє голова Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ нібито було "виявлено та знищено" вже 4 безпілотники літакового типу. Він заявляє, що на території одного з селищ міського типу "сталося займання приватного домобудівництва".

"Пожежу локалізовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається", - додав Гусєв.

Очільник Воронезької області каже, що внаслідок падіння залишків дрона в одному з воронезьких сіл на території приватного домоволодіння начебто виявлено вирву площею близько 1 кв. м.

"При цьому в будинку пошкоджено скло, зруйновано альтанку, посічено покрівлю", - написав він.

Також Гусєв розповів, що один з безпілотників збили на підльоті до Воронежа.

РосЗМІ також оприлюднили фото, як зазначається, з Воронезької області, де нібито через роботу ППО по БПЛА можна побачити дим, що піднімається у небо в районі населеного пункту.

Фото: https://t.me/astrapress