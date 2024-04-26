Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Радники Трампа шукають способи запобігти відмові країн від використання долара, - Bloomberg

Радники Трампа шукають способи запобігти відмові країн від використання долара, - Bloomberg

26 квітня, 2024 п'ятниця
07:09
Економіка долари

Економічні радники колишнього президента Дональда Трампа розглядають способи активно зупинити країни у відході від використання долара, зокрема країни БРІКС

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Обговорення включають штрафні санкції для союзників, які шукають активні способи брати участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, окрім долара.

Словесна реакція на домінування долара у світовій фінансовій системі набула обертів у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії. Російський центральний банк, урядовці та близько 2500 інших осіб обмежили доступ до долара.

Читайте також: Курс валют на 25 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках

Цього тижня президент Джо Байден підписав закон, який надає йому нові повноваження конфіскувати активи в російських доларах для допомоги у відбудові України. Це викликало занепокоєння багатьох законодавців-республіканців, які побоюються, що це підірве роль долара США у світовій фінансовій системі.

Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті минулого серпня. Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Наразі Саудівська Аравія та ОАЕ прив'язують свої валюти до долара.

Економічні радники Трампа та його кампанії говорили про націлювання саме на ці зусилля БРІКС під час можливого другого терміну. Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, повідомив, що затримка допомоги Україні від США може значно вплинути на курс гривні до долара.
Теги:
Світ
курс долара
Дональд Трамп
США
Читайте також:
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
ID-картка, паспорт
25 квітня, 2024 четвер
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
08:20
Микола Сольский
Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського
08:14
ДБР
Вимагав $100 000 за закриття провадження про колабораціонізм: на Харківщині викрили поліцейського
08:09
Україна може вдарити ракетами ATACMS по Криму, - NYT
08:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Про вибори в Україні можна буде думати після виборів у США
07:51
Швеція Готланд солдат
Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ
07:44
Оновлено
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових, 7 танків та 31 артсистему
07:37
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завершив підготовку до наземної операції у Рафаху й чекає команди уряду
07:32
обстріл, ППО
Росія заявила про нібито знищення двох українських реактивних снарядів "Вільха" над Білгородщиною
06:49
Ракета
Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів
06:45
Куба
Санкції США: компанії Аргентині відмовилися заправляти літаки Куби, скасовано численні рейси
06:25
Сухопутні війська ЗСУ
Захоплення Часового Яру відкриває для РФ перспективи для значного оперативного прогресу, - ISW
06:22
танк Abrams M-1
Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина
05:58
російська армія, мобілізація
"Ветерани СВО" за час від початку великої війни в Україні вбили і покалічили понад 200 росіян, - ЗМІ
05:36
Окупанти на ЗАЕС
Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, -  МАГАТЕ
05:08
Італія
Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк
04:40
Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16
Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів
04:12
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Атака хакерів з КНДР на Південну Корею: постраждали 10 оборонних підприємств
03:44
сектор Газа
Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців
03:16
Ллойд Остін
Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони Румунії допомогу Україні
02:48
війна з росією журналіст
Воювала з 2014 року: у боях з РФ загинула журналістка Алла Пушкарчук
02:20
Сирія
Росія все частіше завдає повторних ударів в Україні, наслідуючи свою тактику в Сирії, - США в ОБСЄ
01:52
Снаряди 155 мм калібру
Politico: США готують контракти на озброєння для України на $6 млрд. Що вони включатимуть
01:24
блокування кордону, Польща
Уряд Польщі погодив план допомоги фермерам, які протестували на кордоні з Україною
00:56
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни в Україні
00:28
У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus
00:04
ЗРК Crotale
Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ
2024, четвер
25 квітня
23:38
Держдеп США
"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну
23:02
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Греція не має наміру відправляти Україні системи ППО, - прем'єр Міцотакіс
22:47
Україна - США, конгрес
США відправлять новий пакет допомоги Україні "якомога швидше", - генерал Браун
22:21
загранпаспорт рф
ЗМІ: У Росії розглядають заборону на видачу паспортів за кордоном. МЗС заперечує
22:00
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 11 людей, які були в електричці
21:57
Ексклюзив
український паспорт
"Незаконне доручення": дипломат Чалий про зупинку видачі документів закордоном військовозобов’язаним
21:41
Володимир Зеленський
Потрібно наповнити пакети допомоги потрібною зброєю: Зеленський про підготовку до "Рамштайну"
21:24
Аналітика
Сергій Згурець
Як за рік змінилися підходи до розвитку систем радіоелектронної боротьби. Колонка Сергія Згурця
21:12
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
"Васал їде до сюзерена": дипломат Чалий про візит Путіна до Китаю
21:09
Данія
Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн
21:07
Дар'я Білодід
Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою Європи
20:42
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 93 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки РФ
20:32
Дмитро Лубінець
Україна передала Катару список викрадених дітей росіянами. РФ опрацьовує його
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Американці допоможуть зброєю. А хто пособить з демократією?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV