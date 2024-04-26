Радники Трампа шукають способи запобігти відмові країн від використання долара, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Обговорення включають штрафні санкції для союзників, які шукають активні способи брати участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, окрім долара.

Словесна реакція на домінування долара у світовій фінансовій системі набула обертів у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії. Російський центральний банк, урядовці та близько 2500 інших осіб обмежили доступ до долара.

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Цього тижня президент Джо Байден підписав закон, який надає йому нові повноваження конфіскувати активи в російських доларах для допомоги у відбудові України. Це викликало занепокоєння багатьох законодавців-республіканців, які побоюються, що це підірве роль долара США у світовій фінансовій системі.

Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті минулого серпня. Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Наразі Саудівська Аравія та ОАЕ прив'язують свої валюти до долара.

Економічні радники Трампа та його кампанії говорили про націлювання саме на ці зусилля БРІКС під час можливого другого терміну. Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.