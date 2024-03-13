Економіст Гетман розповів, як затримка допомоги від США вплине на курс гривні до долара

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"В Америці заблокований один із пакетів допомоги Україні, який становить близько 30% від усієї нашої допомоги. Якщо допомога не надійде в Україну, тоді надходження можуть становити лише 20-25 млрд доларів. Це не катастрофа, цього буде достатньо, щоб тримати курс від 38 до 40 грн за долар. Накопичені золотовалютні резерви не дозволять відбутись значній девальвації, але НБУ буде потроху девальвувати, щоб поступово збалансовувати імпорт і експорт. Адже зараз дисбаланс імпорту і експорту більше 10 млрд доларів на рік", - зазначив Гетман.

За його словами, певні коливання курсу долара до гривні впродовж року відбуваються завжди. В межах 1-2 грн за долар - це достатньо звичайна практика.

"Водночас зараз цей рік достатньо аномальний для нас. Попередні два роки наші міжнародні партнери давали нам значні кошти, валютні надходження від 30 до 40 млрд на рік, і частина з них осідала в наших золотовалютних резервах, які ми наростили наприкінці минулого року більш ніж на 40 млрд доларів резервів. Але цього року ситуація дещо складніша", - додав він.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Джонсон, відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

1 березня повідомлялося, що конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування Майка Джонсона.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

У новий пакет військової допомоги від США для України на $300 млн, перший у 2024 році, увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що цього замало, тому конгрес має негайно ухвалити законопроєкт, що включає $60 млрд для України.

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту.