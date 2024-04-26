На Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ, - речник ДПСУ Демченко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не припиняє спроб проводити диверсійну роботу, найбільш активним напрямком є Сумщина. Найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме там. Крайню групу, яку виявили прикордонники й по який було відкрито вогонь, теж було викрито на Сумщині", - зауважив Демченко.

За словами речника Державної прикордонної служби України, кілька днів тому під час патрулювання наша група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ.

"Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху нашої групи. Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав'язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість. Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону. Такі групи можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень", - додав Демченко.