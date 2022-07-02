На Миколаївщині росіяни за добу вбили людину, обстріляли будинки й порт
На Миколаївщині 1 липня росіяни вбили людину, обстріляли будинки, підприємства, порт і спричинили пожежу в лісовому урочищі
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
"Зранку, 1 липня, по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна. За інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито", - зауважив він.
Уранці 2 липня в Миколаєві лунали вибухи. Інформацію щодо наслідків уточнюють.
Крім того, 1 липня росіяни відкрили вогонь по Широківській громаді та влучили в домогосподарство. Люди не постраждали.
У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії фронту. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
"Вдень, 1 липня, зафіксовано обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Внаслідок чого, в селі Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина", - наголосив Віталій Кім.
Унаслідок російського обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади 1 липня горіли хвойна підстилка та лісові насадження на площі 1 га.
У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч були відносно спокійно.
- Близько 4:40 2 липня в Миколаєві лунали потужні вибухи.
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