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Головна війна з Росією На Миколаївщині росіяни за добу вбили людину, обстріляли будинки й порт

На Миколаївщині росіяни за добу вбили людину, обстріляли будинки й порт

2 липня, 2022 субота
10:14
війна з Росією Миколаївщина

На Миколаївщині 1 липня росіяни вбили людину, обстріляли будинки, підприємства, порт і спричинили пожежу в лісовому урочищі

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Зранку, 1 липня, по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна. За інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито", - зауважив він.

Уранці 2 липня в Миколаєві лунали вибухи. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

Крім того, 1 липня росіяни відкрили вогонь по Широківській громаді та влучили в домогосподарство. Люди не постраждали.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії фронту. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

"Вдень, 1 липня, зафіксовано обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Внаслідок чого, в селі Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина", - наголосив Віталій Кім.

Унаслідок російського обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади 1 липня горіли хвойна підстилка та лісові насадження на площі 1 га.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч були відносно спокійно.

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Віталій Кім
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