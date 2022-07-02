У Миколаєві лунають потужні вибухи
Мешканців Миколаєва просять залишатися в укриттях, рашисти обстрілюють місто
Про це на власному телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!" – написав він.
У соцмережах також повідомляють про вибухи в Харкові в ніч на 2 липня.
- Нагадаємо, 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. 8 людей загинули, ще 6 – постраждали.
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