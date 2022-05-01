На Миколаївщині російській військові обстріляли склад з добривами, внаслідок чого піднялася червона хмара, - Віталій Кім
Окупанти напали на склад з добривами, у повітрі над ним тепер червона хмара
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Окупанти проти українських добрив", - коротко прокоментував напад Кім.
Згодом він додав, що хмара над складом стала білою, а повітря перевірили.
"Селітра/нітроаммофоска. Повітря чисте", - додав він.
- Нагадаємо, окупанти змушують жителів на Миколаївщині обирати нову місцеву владу, лояльну до загарбників. Та водночас вони продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та мирних мешканців Миколаєва та області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе