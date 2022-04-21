Окупанти змушують жителів на Миколаївщині обирати нову місцеву владу, лояльну до загарбників, – ОК "Південь"
Російські загарбники намагаються встановити нову владу в тимчасово окупованих ними населених пунктах на Миколаївщині
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
На Миколаївщині російські військові змушують жителів населених пунктів, що розташовані поблизу адмінмежі з Херсонщиною, йти на фейкове голосування. Вони погрожують цивільним зброєю, щоб ті обрали нову місцеву владу, яка буде лояльна до окупантів.
Та водночас вони продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та мирних мешканців Миколаєва та області.
"Водночас, ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА "Орлан-10" зустріли влучний постріл стрілецької зброї наших підрозділів, безпілотник-розвідник знищено", – додають у повідомленні.
- Крім цього, Росія готує фейковий референдум, щоб приєднати до території окупованого Криму місто Снігурівка Миколаївської області.
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