Окупанти змушують жителів на Миколаївщині обирати нову місцеву владу, лояльну до загарбників, – ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

На Миколаївщині російські військові змушують жителів населених пунктів, що розташовані поблизу адмінмежі з Херсонщиною, йти на фейкове голосування. Вони погрожують цивільним зброєю, щоб ті обрали нову місцеву владу, яка буде лояльна до окупантів.

Та водночас вони продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та мирних мешканців Миколаєва та області.



"Водночас, ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА "Орлан-10" зустріли влучний постріл стрілецької зброї наших підрозділів, безпілотник-розвідник знищено", – додають у повідомленні.

Крім цього, Росія готує фейковий референдум, щоб приєднати до території окупованого Криму місто Снігурівка Миколаївської області.