РФ планує провести псевдореферендум щодо приєднання до окупованого Криму у місті на Миколаївщині, - розвідка
Росія готує фейковий референдум, щоб приєднати до території окупованого Криму місто Снігурівка Миколаївської області
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.
""Референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликають прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, в окупованій Снігурівці розпочато перепис населення осіб пенсійного віку.
"Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "Пошти Росії", запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних", - зазначили у ГУР МО.
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