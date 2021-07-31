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Головна Кримінал На Миколаївщині розшукують 5-річну Каміллу Глинчак

На Миколаївщині розшукують 5-річну Каміллу Глинчак

31 липня, 2021 субота
16:20
Кримінал

Поліцейські Вознесенського районного управління поліції Миколаївської області розшукують Глинчак Камілла Віталіївна, 2016 року народження

Дівчинка вдень, 31 липня 2021 року, пішла з кав'ярні по вулиці Соборна у Вознесенську і до теперішнього часу про її місцезнаходження нічого не відомо, передає Еспресо.TV.

Прикмети: зріст близько 120 см, середньої статури, волосся довге темне кучеряве, заплетене, очі карі.

Була одягнена: у білу футболку з зеленими квітами, сині шорти,  жовті шльопанці "крокси".

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.


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