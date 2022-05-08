На Миколаївщині від обстрілів окупантів загинула вчителька російської мови і літератури, 27 людей поранені

Про це на інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Армія РФ гатила по житловим кварталам Миколаєва, Вознесенська, Очакова.



"На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл.



Російський мір прийшов, щоб вбити вчительку рос.мови і літератури? Тварюки, ваші пращури перевертаються у трунах і ви ніколи не відмиєте руки від крові! Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – написала Ганна Замазєєва.



Загалом на Миколаївщині за минулу добу поранено 27 людей. Станом на ранок в лікарнях області знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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