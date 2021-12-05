На Миколаївщині знайшли мертвим 9-річного хлопчика
Ранком 5 грудня 2021 року співробітники Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та добровольча пошукова група виявила тіло Артура Василишина, 2012 року народження, що вчора, 4 грудня, пішов з дому в невідомому напрямку
Хлопчика виявили мертвим у річці Кодима. Проживав він з батьками у селищі Криве Озеро, передає з посиланням на повідомлення Нацполіції Еспресо.TV.
Пошуки Артура тривали усю ніч.
"Та сьогодні близько 9-ї ранку дитину знайшли - на жаль, мертву. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках", - зазначають у поліції.
Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
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