На Миколаївщині знайшли мертвим 9-річного хлопчика

Хлопчика виявили мертвим у річці Кодима. Проживав він з батьками у селищі Криве Озеро, передає з посиланням на повідомлення Нацполіції Еспресо.TV.



Пошуки Артура тривали усю ніч.

"Та сьогодні близько 9-ї ранку дитину знайшли - на жаль, мертву. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках", - зазначають у поліції.

Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.





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