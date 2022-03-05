На Миколаївщині ЗСУ одним пострілом знищили 70 окупантів, - голова ОВА
Ще орієнтовно 300 отримали поранення.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV
"Декілька годин тому, під час обстрілів було три залпи з установки "Смерч" по наших позиціях, але всі вони пройшли мимо. У нас лише троє поранених. У відповідь на ці обстріли наші навели приціл та зробили один постріл, в наслідок якого в орків 300 ранених та 70 загиблих. Отака от різниця у якості між нашими військовими", - розповів очільник області.
- Нагадаємо, На Миколаївщині єгері організовують "сафарі" та допомагатимуть шукати і знищувати ворожі загони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе