На Миколаївщині ЗСУ одним пострілом знищили 70 окупантів, - голова ОВА

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV

"Декілька годин тому, під час обстрілів було три залпи з установки "Смерч" по наших позиціях, але всі вони пройшли мимо. У нас лише троє поранених. У відповідь на ці обстріли наші навели приціл та зробили один постріл, в наслідок якого в орків 300 ранених та 70 загиблих. Отака от різниця у якості між нашими військовими", - розповів очільник області.

Нагадаємо, На Миколаївщині єгері організовують "сафарі" та допомагатимуть шукати і знищувати ворожі загони.

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