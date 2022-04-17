На місце затоплення лоханки під назвою “Москва” росіяни тягнуть дві бурові “вишки Бойка”, - військовий експерт

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“Насправді крейсер "Москва" підняти можливо, і росіяни прямо зараз цим займаються. На місце затоплення цієї лоханки тягнуть дві бурові вишки, які допоможуть їм провести роботи. Це “вишки Бойка”, які були захоплені ще в 2014 році. По-друге ядерних боєприпасів на борту крейсера "Москва" не було, це підтвердили всі американські джерела, тому що американці відстежують саме використання і постановку в бойовий режим всієї ядерної зброї Росії, тим паче зараз, після того як почалася війна в Україні, вони до цього прискіпливо ставляться і спеціально підвісили супутник над Кримом і над східною частиною України для того, щоб мати більше інформації. Те, що зараз західні ЗМІ не розкручують цю тему може означати тільки одне - що там не було цих боєприпасів”,- пояснив Жирохов.

Також військовий експерт додав, що розмови про протисупутникову зброю ведуться вже останні 30 років.

“Росіяни час від часу говорять, що вони щось роблять в цьому напрямку, але до реальних зразків, що працюють, ще дуже далеко. Крім того, система Starlink - це кілька сотень невеличких міні-супутників, які знаходяться на різних орбітах. Фактично, знищити цю систему неможливо, там кластерна система. Знищення десятка або навіть сотні супутників не призведе до того, що ця система супутникового інтернету перестане працювати”,- підкреслив Жирохов.

Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер "Москва" затонув

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