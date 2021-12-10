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Головна Наука На НСК "Олімпійський" в рамках міжнародного проекту "Safe IT Planet" відбулася презентація нових для України антидронів "ECLIPSE"

На НСК "Олімпійський" в рамках міжнародного проекту "Safe IT Planet" відбулася презентація нових для України антидронів "ECLIPSE"

10 грудня, 2021 п'ятниця
10:01
Наука

Унікальна кіберсистема антидрон "ECLIPSE" може ідентифікувати безпілотники на "свій-чужий" і атакувати саме ворожі, в автоматичному режимі здійснює перехоплення управління чужих дронів, отримує повний контроль над ними шляхом проведення кібератаки та садить їх у безпечне місце

Наразі в Україні працюють лише пристрої проти безпілотників, які блокують зв'язок і дрон падає, що вкрай небезпечно. Вони ламають не лише комунікаційний канал між дроном та пілотом, але й мобільний зв'язок, телекомунікації, медичне обладнання тощо. Антидрон "ECLIPSE" не створює жодних з цих перешкод та придатна до використання в міському середовищі.

Кіберсистему "ECLIPSE" наочно продемонстрували для керівництва міністерств та відомств України: Міністерства інфраструктури, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Державної авіаційної служби та депутатів.

Олег Бібік, організатор міжнародного проекту "Safe IT Planet", наголосив, що метою проекту саме передати налагоджені та відпрацьовані багаторічні стосунки з провідними інноваційними компаніями Ізраїлю, США, Англії, Канади, Німеччини та Естонії у сфері державного кіберзахисту та безпеки в Україну. "Це допоможе державі досягти сприятливого та безпечного інвестиційного клімату для іноземних компаній і дасть можливість зростати країні на міжнародних бізнес та політичній аренах", - каже організатор проекту.

Олег Бібік, організатор міжнародного проекту "Safe IT Planet"

Едвард Зельдін, співорганізатор міжнародного проекту "Safe IT Planet", представник компанії "Convexum", яка є розробником кіберсистеми антидрон "ECLIPSE": "Ми працюємо в Україні та є також офіційним представником всесвітньовідомої ізраїльської компанії Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) - один з провідних лідерів світу в сфері виробництва озброєння та державної кібербезпеки. Компанія побудувала державний національний СЕRТ, та СЕRТ для залізниці Ізраїлю та в режимі реального часу забезпечує кібербезпеку. Також представляємо інтереси ізраїльської компанії «Plassan». Безумовно - Ізраїль один із технологічних лідерів у світі2.

Едвард Зельдін, співорганізатор міжнародного проекту "Safe IT Planet"

Проектом "Safe It planet" вже організовано низку зустрічей для українських делегацій в Ізраїлі,  проведено онлайн конференції та презентації нових технологій у сфері безпеки та кібербезпеки для РНБО, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства інфраструктури та Міністерства оборони України.

"Не обійшлося і без складнощів, – зазначив організатор "Safe IT Planet" Олег Бібік, - і це навіть не ситуація з ковідом. Найскладніша проблема - втручання деяких українських держслужбовців, намагання зашкодити нашому безпосередньому спілкуванню з держструктурами та спроби дискредитувати проект і мене особисто. Нажаль, це саме ті управлінці, що ставлять власні інтереси вище державних. Не хочу називати конкретних імен, але дехто з них вже пішов з високих посад. Та завдяки нашій сильній команді, і людям, яким небайдужа доля України, ми впевнено йдемо до мети. Ця спільна презентація блискучо організована за участю нашого українського партнера компанії «Інноваційний Технологічний Альянс".

"Ми проводимо в Україні вже не перший захід і сьогоднішня співпраця з держкерівниками в цій галузі показує зацікавленість у нашому проекті на державному рівні. Україна має неймовірний потенціал та досвідчених фахівців. Ми сподіваємося, що у співпраці з нашими закордонними партнерами Україна стане потужним світовим гравцем у сфері IT та новітніх технологій", - говорить керівник компанії Тетяна Чернопольська.

Компанія "Інноваційний Технологічний Альянс" і надалі сприятиме проведенню прямих перемовин між державними інституціями України з провідними компаніями Ізраїлю, США, Європи та світовими лідерами у сфері кібербезпеки, спецзв'язку та нових технологій.

Зворотний зв’язок  для зацікавлених осіб: SafeITPlanet@ukr.net

Економіка
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