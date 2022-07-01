Про це інформують на офіційному сайті міста.

"У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.

На території Одещини приспустять державний прапор України. Рекомендують утриматись від проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.