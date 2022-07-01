На Одещині 2 липня оголосять днем жалоби
2 липня в Одеській області оголошено день жалоби за загиблими під час нічного ракетного удару в Білгород-Дністровському районі
Про це інформують на офіційному сайті міста.
"У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.
На території Одещини приспустять державний прапор України. Рекомендують утриматись від проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань.
- Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Станом на 30 червня кількість загиблих збільшилася до 8.
- 1 червня по Одещині було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 20 людей.
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