На Одещині 37-річного чоловіка затримали за підозрою у розбещенні доньки. Місцеві ЗМІ припускають, що це священник УПЦ МП
У вівторок, 11 липня, в Одеській області правоохоронці помістили під варту 37-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні доньки
Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Білгород-Дністровського району розбещував 14-річну доньку. Повідомляється, що він переконував дівчину нікому не розповідати про це.
"Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розбещенні неповнолітньої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення", - прокоментували у поліції.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
За інформацією місцевого видання "Думська", затриманий є священником Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Про це повідомили відразу два джерела в правоохоронних органах.
"Батько дівчинки, настоятель сільського храму В'ячеслав А. вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли вона підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати", - пише видання.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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