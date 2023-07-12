Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Білгород-Дністровського району розбещував 14-річну доньку. Повідомляється, що він переконував дівчину нікому не розповідати про це.

"Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розбещенні неповнолітньої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення", - прокоментували у поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

За інформацією місцевого видання "Думська", затриманий є священником Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Про це повідомили відразу два джерела в правоохоронних органах.

"Батько дівчинки, настоятель сільського храму В'ячеслав А. вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли вона підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати", - пише видання.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.