На Одещині чоловік намагався вивезти мощі 80 святих до Молдови, його затримали прикордонники
Прикордонники пункту "Табаки" на Одещині затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80 святих, ікону та храмовий аналой
Про це поінформували в Держприкордонслужбі.
Прикордонники на пункті пропуску "Табаки", що на Одещині, у автівці виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой.
"Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. При цьому, ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощів зі своїх місць", - зазначили в пресслужбі.
Правоохоронці відкрили провадження за ст. 201 ККУ "Контрабанда".
- Нагадаємо, представники Держприкордонслужби виявили на території Київської області чоловіка. У нього в телефоні були фотографії у формі "поліції ДНР".
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