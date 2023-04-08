Про це поінформували в Держприкордонслужбі.

Прикордонники на пункті пропуску "Табаки", що на Одещині, у автівці виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой.

"Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. При цьому, ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощів зі своїх місць", - зазначили в пресслужбі.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 201 ККУ "Контрабанда".