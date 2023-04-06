На Київщині прикордонники затримали чоловіка, який мав свої фото у формі "поліції ДНР"
Представники Держприкордонслужби виявили на території Київської області чоловіка. У нього в телефоні були фотографії у формі "поліції ДНР"
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
На Київщині затримали чоловіка, який мав зв'язки у "ДНР".
Правоохоронці виявили у зловмисника світлини у формі псевдополіції тимчасово окупованої території Донецької області.
Свою причетність до незаконного збройного формування РФ затриманий заперечував. Як пояснив чоловік, фотографії були зроблені під час застілля з проросійським бойовиком.
Прикордонники коментують ситуацію: "затримали любителя "ДНРівських маскарадів".
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