Про це інформує Державна прикордонна служба України.

На Київщині затримали чоловіка, який мав зв'язки у "ДНР".

Правоохоронці виявили у зловмисника світлини у формі псевдополіції тимчасово окупованої території Донецької області.

Свою причетність до незаконного збройного формування РФ затриманий заперечував. Як пояснив чоловік, фотографії були зроблені під час застілля з проросійським бойовиком.

Прикордонники коментують ситуацію: "затримали любителя "ДНРівських маскарадів".

Повідомляється, що цю версію перевірять компетентні органи.