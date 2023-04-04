На Житомирщині прикордонники спіймали російського агента
Прикордонники спіймали агента ворога, який прямував з Житомирщини у сторону Білорусі
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Чоловіка без документів зупинили неподалік кордону на Житомирщині. Правоохоронцям він представився іншою особою", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисник при собі мав планшет і записник з інформацію про військові частини Збройних Сил України.
Чоловіка затримали. Як з'ясували правоохоронці, затриманий виявився фігурантом кримінальних проваджень щодо порушення основ національної безпеки.
Зловмисника передали компетентним органам.
- Раніше прикордонники на в'їзді до столиці у священника УПЦ Московського патріархату виявили листування, де той жалівся, що син почувається українцем, а Росія для нього "ніщо".
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