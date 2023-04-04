На Житомирщині прикордонники спіймали російського агента

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Чоловіка без документів зупинили неподалік кордону на Житомирщині. Правоохоронцям він представився іншою особою", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисник при собі мав планшет і записник з інформацію про військові частини Збройних Сил України.

Чоловіка затримали. Як з'ясували правоохоронці, затриманий виявився фігурантом кримінальних проваджень щодо порушення основ національної безпеки.

Зловмисника передали компетентним органам.