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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ

На Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ

22 листопада, 2022 вiвторок
10:47
війна з Росією

Він проходив службу у підрозділах "руська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун"

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду місцевого жителя засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Прокурор у суді довів, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах "руська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун" на посаді стрілка під позивним "Ланжерон".

На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об'єктів на Донеччині.

  • Нагадаємо, СБУ затримала бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ, – знущався та стріляв у жителів Херсонщини

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