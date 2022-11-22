На Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ
Він проходив службу у підрозділах "руська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун"
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду місцевого жителя засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор у суді довів, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах "руська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун" на посаді стрілка під позивним "Ланжерон".
На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об'єктів на Донеччині.
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