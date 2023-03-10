На Одещині електрика повертається в житлові будинки, - речник очільника ОВА Братчук
Постачання електроенергії в Одеській області відновлено - вона повертається до побутових споживачів
Про це речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі Еспресо.
"Постачання електроенергії відновлено. Критичну інфраструктуру попри влучання в об'єкти критичної інфраструктури вдалось втримати. Повертається електроенергія до побутових споживачів. Відповідні структури починають про це звітувати. У нас певні роботи відновлювальні триватимуть як мінімум кілька днів, але це планові роботи. На жаль, дійсно були влучання, але люди не постраждали", - зазначив він.
Братчук додав, що немає навіть поранених і це найголовніший підсумок цієї ракетної атаки.
"Столиця невдалого російського блекауту - Одеський регіон знову вистояв. У нас все планово, стабільно і контрольовано", - підсумував речник.
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