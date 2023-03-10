Про це речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі Еспресо.

"Постачання електроенергії відновлено. Критичну інфраструктуру попри влучання в об'єкти критичної інфраструктури вдалось втримати. Повертається електроенергія до побутових споживачів. Відповідні структури починають про це звітувати. У нас певні роботи відновлювальні триватимуть як мінімум кілька днів, але це планові роботи. На жаль, дійсно були влучання, але люди не постраждали", - зазначив він.

Братчук додав, що немає навіть поранених і це найголовніший підсумок цієї ракетної атаки.

"Столиця невдалого російського блекауту - Одеський регіон знову вистояв. У нас все планово, стабільно і контрольовано", - підсумував речник.