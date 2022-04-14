На Одещині РФ намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію в області, - СБУ
В Одеській області СБУ нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке співпрацювало з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо рашисти захоплять Одесу
Про це повідомляє СБУ.
"Ці спроби значно активізувалися після того, як війську загарбників не вдалося захопити ключові населені пункти України власними силами. В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах «Еміль Варшавський» та «Пайзулаєв».Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ і «доповідали» їм про ситуацію в регіоні. Координуючись зі своїми кураторами, злодії намагалися розхитати внутрішню обстановку – тероризували і залякували місцеве населення", – йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів.
Частину своїх спільників лідери угруповання навіть записали до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині.
Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані, з ними проводяться відповідні слідчо-оперативні дії. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території України перебуває ще багато злочинців, які своїми діями сприяли приходу в нашу країну російських загарбників – всім їм потрібно прийти до СБУ та дати покази
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