На Одещині РФ намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію в області, - СБУ

Про це повідомляє СБУ.

"Ці спроби значно активізувалися після того, як війську загарбників не вдалося захопити ключові населені пункти України власними силами. В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах «Еміль Варшавський» та «Пайзулаєв».Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ і «доповідали» їм про ситуацію в регіоні. Координуючись зі своїми кураторами, злодії намагалися розхитати внутрішню обстановку – тероризували і залякували місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів.

Частину своїх спільників лідери угруповання навіть записали до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині.

Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані, з ними проводяться відповідні слідчо-оперативні дії. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території України перебуває ще багато злочинців, які своїми діями сприяли приходу в нашу країну російських загарбників – всім їм потрібно прийти до СБУ та дати покази

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