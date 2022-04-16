На Одещині російські військові намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, використовуючи дрони
Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку, але українські військові успішно використовують засоби протиповітряної оборони
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він закликав мешканців області повідомляти про помічені російські дрони.
"Дійсно, ворог зараз намагається призвати повітряну розвідку. І вдень, і вночі. Дякую всім, хто повідомляє про появу у небі ворожих дронів. Частину з них знищено", - наголосив Братчук.
За його словами, в місті та області постійно проводиться контрдиверсійна робота.
Також він закликав повідомляти про підозрілих людей та не підбирати небезпечні підозрілі предмети, бо це може бути пасткою від ворога.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Греції заявив, що Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь.
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