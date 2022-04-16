На Одещині російські військові намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, використовуючи дрони

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



Він закликав мешканців області повідомляти про помічені російські дрони.



"Дійсно, ворог зараз намагається призвати повітряну розвідку. І вдень, і вночі. Дякую всім, хто повідомляє про появу у небі ворожих дронів. Частину з них знищено", - наголосив Братчук.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Греції заявив, що Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь.

За його словами, в місті та області постійно проводиться контрдиверсійна робота.Також він закликав повідомляти про підозрілих людей та не підбирати небезпечні підозрілі предмети, бо це може бути пасткою від ворога.