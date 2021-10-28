На Одещині шукають моряка, який впав у море

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 28 жовтня близько 15:30 у порту міста Рені. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.

Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.

