На Одещині шукають моряка, який впав у море
В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники та водолази шукають моряка, який впав у море
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався 28 жовтня близько 15:30 у порту міста Рені. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.
Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.37Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе