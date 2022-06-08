На Одещині спіймали диверсанта, якого завербувало ФСБ: збирав координати блокпостів, кількість військових і зброї
В Одеській області українські захисники спіймали диверсанта, який був завербований ФСБ, тепер на нього чекає в'язниця
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Одещині в рамках контрдиверсійних заходів був виявлений мешканець обласного центра, завербований ФСБ, під час перебування на тимчасово окупованій території Криму. За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння. Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер", - йдеться у звіті.
Тепер на злочинця чекає в'язниця, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років..
- Останнім часом помітне посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, чому успішно протидіють українські силовики.
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