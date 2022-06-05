English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Києві та області активізувались російські ДРГ. Набирають з ОРДЛО, - МВС

У Києві та області активізувались російські ДРГ. Набирають з ОРДЛО, - МВС

5 червня, 2022 неділя
13:10
війна з Росією

Останнім часом помітне посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, чому успішно протидіють українські силовики

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в неділю, 5 червня 2022 року, у телемарафоні.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька і Луганська області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - сказав Денисенко.

Він додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

Читайте такожМикола Княжицький. Чому Путін був переконаний у швидкому і легкому взятті Києва?

"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля", - наголосив Денисенко.

Як зазначив представник МВС України, що головні цілі ДРГ - сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Тож радник міністра закликав громадян "не розслаблятися, бо війна триває", і бути пильними:

"Якщо ви розумієте, що щось не так, що, наприклад, якісь дивні ... люди несподівано поселилися у вашому будинку, звертайтеся до поліції. Якщо ви розумієте, що щось іде не так, звертайтеся до поліції".

Водночас радник глави МВС закликав громадян "зберігати здоровий глузд".

"Бо ми пам'ятаємо, що відбувалося у перші дні війни, коли пильність справді була дуже висока, але інколи вона зашкалювала. Тому тут теж прохання - зберігати здоровий глузд. Резерви і можливості поліції теж не "гумові". І ми всі пам’ятаємо, що на початках (після 24 лютого- ред.) просто неможливо було виїхати на всі дзвінки", - підсумував Вадим Денисенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

МВС
Вадим Денисенко
Диверсанти
ОРДЛО
ДРГ
диверсійна група
МВС України
Читайте також:
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
5 червня, 2022 неділя
Влада не підтримує зв’язок з родичами полонених з Азовсталі, - мама бійця полку "Азов"
Тищенко з Залужним
4 червня, 2022 субота
Оприлюднено позивний "слуги" Тищенка
вибух, Одеса
5 червня, 2022 неділя
В Одесі було чути вибухи
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.11
    Купівля 34.11
    Продаж 35.39
  • EUR
    Купівля 36.02
    Продаж 37.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
5 червня
23:54
Рамзан Кадиров
Кадиров змінив місце реєстрації свого приватного літака, - журналіст Ткач
23:38
Світлана Тихановська
Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, - Тихановська
23:21
Оновлено
Київ
У Києві та області пролунали звуки вибухів. Щонайменше одна людина постраждала
23:06
телебачення
У ОРДО зникло російське телебачення, - радник мера Маріуполя
23:00
На фото зафіксовано падіння російського літака
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Запоріжжі
22:49
Піротехніка, салюти, феєрверки
Зеленський доручив Кабміну розглянути заборону піротехніки під час воєнного стану
22:47
Через обстріли на Донбасі загинули 7 людей, - угрупування ОС
22:31
Російські військові
Російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити, - очільник районної ВА
22:27
На фото церква, у якій стався теракт
Понад 50 людей загинули через теракт у Нігерії, - AP
22:15
Аналітика
Сергій Згурець
Росія накопичує сили на Сході України. Активне знищення російської піхоти в Сєвєродонецьку. Колонка Сергія Згурця
22:03
Жозеп Боррель
Очільник дипломатії ЄС Боррель захворів на коронавірус
21:54
Олег Синєгубов
Харків під російськими обстрілами, - Синєгубов
21:43
Карл Нехаммер
Канцлер Австрії запропонував створити "європейську підготовчу зону" для інтеграції України до ЄС
21:37
Запоріжжя
Майже 60% Запорізької області тимчасово окупували російські війська
21:35
"Горіли терміни". Мирослав Гай навів подробиці ліквідації російського генерал-майора Кутузова
21:22
Павло Кириленко
5 червня росіяни вбили трьох жителів Донецької області, - Кириленко
21:17
Володимир Зеленський
Зеленський відвідав передові позиції та зустрівся з переселенцями на Запоріжжі
20:57
збили російський вертоліт Ка-52
Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52
20:56
Андрій Ярмоленко (праворуч)
Україна програла Уельсу та не вийшла до фінальної частини ЧС-2022
20:56
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Уельс - Україна: онлайн-трансляція фінального матчу відбору ЧС-2022
20:39
Андрій Ярмоленко (в центрі)
На матчі у Кардіффі стадіон скандує: "ЗСУ!"
20:32
Луганщина
ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян, - Гайдай
20:17
Сергій Сидорчук (в центрі)
Хакери атакували медіасервіс OLL.TV. Замість футболу увімкнулася трансляція російського каналу "Ізвєстія"
20:00
Роман Абрамович
Абрамович за 1 фунт продає телекомунікаційну компанію у Великій Британії, - Financial Times
19:55
На фото Піщаний пляж у Маріуполі
Через міну на пляжі в Маріуполі загинули дитина та дорослий, - радник мера
19:46
На фото гаубиця М109А3
Росія обстріляла Чугуїв: є загиблий і поранений
19:39
Сергій Лавров
Літак Лаврова до Сербії відмовились пропускати Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія, - ЗМІ
19:33
Оновлено
На фото Масі Наєм
Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті
19:29
окупанти танк рф
Росія відправлятиме на війну з Україною командирів-жінок, - Роман Цимбалюк
19:15
Бійці ЗСУ ліквідували на Донбасі російського генерала Кутузова
19:14
На фото військовослужбовці ЗСУ
Росіяни відновили наступ в районі Святогірська, - Генштаб ЗСУ
19:08
Парламентська делегація Республіки Корея
Парламентська делегація Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь, - Кулеба
18:51
Борис Джонсон
Борис Джонсон близький до відставки, - Sunday Times
18:44
Гроші, земля
Доки великі компанії перебудовують процеси, маленькі підприємці захоплюють ринок, - засновник Rozetka
18:41
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав до "справжніх переговорів" для припинення війни в Україні. Але жодного разу не згадав Росію
18:30
Ціни у Бердянську. Зазначено у гривнях та рублях
З початком окупації ціни у Бердянську виросли в 2-3 рази, - ЗМІ
18:22
Руслан Стефанчук
З Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні, - Стефанчук
18:03
Литва прапор
Українці активно вертаються з Литви додому: автобуси до Львова заповнені на місяць уперед
18:00
Наживо
Уельс - Україна. Онлайн-трансляція студії перед матчем відбору ЧС-2022 на Youtube-каналі Еспресо
17:52
Поліція
На Київщині виявили тіло застреленого окупантами будівельника
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV