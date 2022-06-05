У Києві та області активізувались російські ДРГ. Набирають з ОРДЛО, - МВС

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в неділю, 5 червня 2022 року, у телемарафоні.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька і Луганська області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - сказав Денисенко.

Він додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

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"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля", - наголосив Денисенко.

Як зазначив представник МВС України, що головні цілі ДРГ - сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Тож радник міністра закликав громадян "не розслаблятися, бо війна триває", і бути пильними:

"Якщо ви розумієте, що щось не так, що, наприклад, якісь дивні ... люди несподівано поселилися у вашому будинку, звертайтеся до поліції. Якщо ви розумієте, що щось іде не так, звертайтеся до поліції".

Водночас радник глави МВС закликав громадян "зберігати здоровий глузд".

"Бо ми пам'ятаємо, що відбувалося у перші дні війни, коли пильність справді була дуже висока, але інколи вона зашкалювала. Тому тут теж прохання - зберігати здоровий глузд. Резерви і можливості поліції теж не "гумові". І ми всі пам’ятаємо, що на початках (після 24 лютого- ред.) просто неможливо було виїхати на всі дзвінки", - підсумував Вадим Денисенко.

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