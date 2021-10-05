На Одещині сталася ДТП за участі військових, є постраждалі

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Усіх з обох машин забрали до лікарні. Пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм.



Вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами".