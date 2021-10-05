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Головна Кримінал На Одещині сталася ДТП за участі військових, є постраждалі

На Одещині сталася ДТП за участі військових, є постраждалі

5 жовтня, 2021 вiвторок
22:40
Кримінал

Біля Крижанівки (Одеська область) водій Lexus, який прямував в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу зіткнувся з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Усіх з обох машин забрали до лікарні. Пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм.

Вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами".

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ДТП
Одеська область
військові
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