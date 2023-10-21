На Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, 2 дитини поранені
В Одеській області внаслідок ураження електричним струмом загинув підліток. Ще двох дітей госпіталізовано до медичного закладу
Про це пише ДСНС Одеської області.
"Сьогодні, 01:10, до Служби порятунку від чергового «103» надійшло повідомлення про те, що у селі Слобідка Подільського району, потрібна допомога по зняттю дітей з вагона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, коли рятувальники прибули на місце виклику, вони встановили, що підлітка вразило електричним струмом. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.
Також внаслідок події постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.
- У Рівному чоловіка вразило струмом, внаслідок чого він отримав 80% опіків тіла. Медики ушпиталили чоловіка у важкому стані.
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