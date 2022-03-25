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На Одещині збили три крилаті ракети, - ОВА
25 березня в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили ще три російських крилаті ракети
Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, - інформує Еспресо.TV.
"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети, що несли смерть мирним містам", - написав Братчук.
- Нагадаємо, бійці ТрО звільнили село Малинівку Запорізької області.
- Для захоплення Києва росіянам потрібно мінімум втричі більше сил, ніж зараз, - штаб Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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