На Одещині змінили тривалість комендантської години

Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.

З 1 березня на території Одещини запроваджено комендантську годину з 00:00 до 05:00.

Очільник області наголошує про заборону перебування людей на вулицях та в інших місцях без спеціальних перепусток і посвідчень під час комендантської години.

Раніше комендантська година на території області та в Одесі розпочиналася з 23:00.