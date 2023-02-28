На Одещині змінили тривалість комендантської години
Від завтра в Одесі та області час комендантської години скоротили до п'яти годин на добу
Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.
З 1 березня на території Одещини запроваджено комендантську годину з 00:00 до 05:00.
Очільник області наголошує про заборону перебування людей на вулицях та в інших місцях без спеціальних перепусток і посвідчень під час комендантської години.
Раніше комендантська година на території області та в Одесі розпочиналася з 23:00.
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