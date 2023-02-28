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На Одещині змінили тривалість комендантської години

28 лютого, 2023 вiвторок
19:48
Суспільство

Від завтра в Одесі та області час комендантської години скоротили до п'яти годин на добу

Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.

З 1 березня на території Одещини запроваджено комендантську годину з 00:00 до 05:00.

Очільник області наголошує про заборону перебування людей на вулицях та в інших місцях без спеціальних перепусток і посвідчень під час комендантської години.

Раніше комендантська година на території області та в Одесі розпочиналася з 23:00.

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