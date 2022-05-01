На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю

Першими про це поінформували очевидці. Місцеві жителі стали поширювати фото й відео з місця подій у соціальних мережах. Пізніше новину офіційно підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Еспресо.TV.



"На кордоні трьох муніципалітетів - Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ", - зазначив він.



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Інформація про постраждалих та руйнування керівництвом Бєлгородської області РФ наразі уточнюється.



Що це за "об'єкт Міністерства оборони РФ" Гладков не уточнює, але у заявленому ним місці розташовуються військові склади у селищі Томаровка.



Місцеві жителі постять звідки світлини й записи із величезними стовбурами чорного диму.



Довідка

Нагадаємо, також сьогодні, 1 травня, у прикордонній з українською суверенною територією Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою.

Томаровка знаходиться приблизно за 20 км від кордону з українською Харківщиною.Згідно із відкритими даними, звідти надходять боєприписа окупантами.





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