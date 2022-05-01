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Головна війна з Росією У прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізнодорожною гілкою

У прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізнодорожною гілкою

1 травня, 2022 неділя
14:15
війна з Росією обвал мосту

Губернатор Курської області РФ, яка межує з Україною, заявив про частковий обвал мосту, яким пересувалися товарні потяги

Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт у Телеграм.

"Сьогодня приблизно в 11 годин 20 хвилин на 67 кілометрі залізничної дороги Суджа-Сосновий Бір був виявлений частковий обвал конструкцій мосту", – написав він.

Старовойт додав, що залізнодорожня гілка використовувалася для пересування товарних потягів.

Постраждалих немає, на місці НП працюють спецслужби, вказав російський постадовець.
 

  • Нагадаємо, 28 квітня Бєлгороді знову було чути вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО.
  • 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
  • 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі
  • У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
  • 25 квітня у Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляли, що цьому передували вибухи, повідомляли в МНС Росії.
  • Напередодні, 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.

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РФ
обвал мосту
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