У прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізнодорожною гілкою

Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт у Телеграм.



"Сьогодня приблизно в 11 годин 20 хвилин на 67 кілометрі залізничної дороги Суджа-Сосновий Бір був виявлений частковий обвал конструкцій мосту", – написав він.



Старовойт додав, що залізнодорожня гілка використовувалася для пересування товарних потягів.



Постраждалих немає, на місці НП працюють спецслужби, вказав російський постадовець.



Нагадаємо, 28 квітня Бєлгороді знову було чути вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО.

4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.

1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.

25 квітня у Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляли, що цьому передували вибухи, повідомляли в МНС Росії.

Напередодні, 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.