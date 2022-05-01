У прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізнодорожною гілкою
Губернатор Курської області РФ, яка межує з Україною, заявив про частковий обвал мосту, яким пересувалися товарні потяги
Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт у Телеграм.
"Сьогодня приблизно в 11 годин 20 хвилин на 67 кілометрі залізничної дороги Суджа-Сосновий Бір був виявлений частковий обвал конструкцій мосту", – написав він.
Старовойт додав, що залізнодорожня гілка використовувалася для пересування товарних потягів.
Постраждалих немає, на місці НП працюють спецслужби, вказав російський постадовець.
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