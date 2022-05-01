Начальник Генштабу РФ Герасимов отримав поранення в Україні, - Аваков

Про це Аваков повідомив у facebook.

"Наш інсайдер в РФ повідомляє: "Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов поранений на території України. Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки", - написав Аваков.

Військовий журналіст та блогер Олександр Шульман стверджує, що Герасимова було поранено поблизу Ізюма у Харківській області. Він, нібито, отримав осколкове поранення гомілки, уламок витягнули і небезпеки для життя генерала немає.

27 квітня повідомлялося, що Герасимов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.

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