На околицях Києва відтісняємо окупантів, щоб вони не могли обстрілювати столицю артилерією, - Кузик
Боєць ТрО Київщини Петро Кузик розповів, що українські військові вдало відтісняють окупантів з околиць столиці
Про це він повідомив в ефірі Еспресо TV
“В столиці все спокійно. Зараз в Києві, хоча і відносне затишшя, ми продовжуємо готуватись до оборони міста. Готуємо багатоешелонну оборону столиці з великою кількістю сюрпризів для окупантів. За межами Києва наші військові обрали досить вдалу стратегію. Ми відтісняємо ворога від Києва, щоб в нього не було можливості обстрілювати місто з важкої артилерії.” - повідомив Кузик
Кузик також повідомив, що по Лівому березі наші війська штурмують укріплення ворога та звільняють захоплені села.
“Наші військові знищили укріпрайон окупантів в селах Лукаші та Лук’янівка. Було знищено понад 40 осіб особового складу, 10 одиниць техніки та захоплено трофейну техніку окупантів. Зараз ця техніка буде вже знищувати росіян.” - розповів Кузик
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