Про це повідомила українська розвідка.

Викрадення окупантами родичів українських військових стають системними. Бази українців потрапляють до росіян під час захоплення адмінбудівель або від колаборантів.

"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця", - зауважили в Міноборони.

Потім росіяни можуть зв'язуватися з українськими військовими та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

"Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання. З міркувань безпеки, ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина", - наголосили в розвідці.

Станом на 21 червня в Запорізькій області зафіксовано 352 випадки викрадення російськими військовими людей.

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