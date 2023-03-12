На окупованій Херсонщині росіяни використовують нові методи залякування, - журналіст

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст з Херсонщини Олег Батурін.

"У селі Тавричанка окупанти 9 березня нарешті відкрили навчальний рік. Це велике село на лівобережній Херсонщині. Вони спромоглись відкрити школу і вони дуже бадьоро прорапортували. Дітей там набагато менше, ніж раніше", - розповів він.

За словами Батуріна, для того, щоб запустити цю школу окупанти влаштували репресії у селі.

"Вони буквального кожного вчителя вмовляли приходити на роботу. Тих, хто відмовлявся, вивозили в поля з мішками на головах і там просто залишали. Люди були змушені добу, дві доби без телефону, не знаючи дороги, добиратися додому. У інших селах є свідчення, що підлітків викрадають - б'ють і катують. Звинувачують їх у допомозі ЗСУ. Дуже страждають місцеві жінки, їх у деяких селах ночами вивозять, б'ють і зранку відпускають. Нові методи залякування на окупованій Херсонщині зараз відбуваються", - сказав він.