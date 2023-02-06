На окуповану ЗАЕС прибув персонал із Калінінської АЕС, - Енергоатом
Окупанти завезли на окуповану Запорізьку атомну електростанцію персонал із Калінінської АЕС, однак українські інструктори відмовились із ними співпрацювати
Про це повідомляє Енергоатом.
Згідно з повідомленням, атомники з Калінінської АЕС (Тверська область Росії), серед яких інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі, прибули для роботи на захопленій ЗАЕС. Російським фахівцям запропонували контракти на пів року й дозволили перевезти свої родини в Енергодар.
"Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць", - ідеться в повідомленні української компанії.
"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як", - додали там.
В Енергоатомі закликали персонал ЗАЕС і надалі відмовлятись від співпраці з окупантами, аби не дати їм змоги використовувати станцію в своїх цілях.
- Раніше повідомлялося, що росіяни планують завезти на ЗАЕС ремонтні бригади з Білорусі.
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