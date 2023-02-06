Про це повідомляє Енергоатом.

Згідно з повідомленням, атомники з Калінінської АЕС (Тверська область Росії), серед яких інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі, прибули для роботи на захопленій ЗАЕС. Російським фахівцям запропонували контракти на пів року й дозволили перевезти свої родини в Енергодар.



"Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць", - ідеться в повідомленні української компанії.



"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як", - додали там.

В Енергоатомі закликали персонал ЗАЕС і надалі відмовлятись від співпраці з окупантами, аби не дати їм змоги використовувати станцію в своїх цілях.