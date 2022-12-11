На пам'ятнику Шевченку в Луганську встановили табличку "Російський поет"
Раніше російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка, але методички змінилися, і "українського націоналіста" назвали тепер "російським поетом"
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
"Це дуже смішно. Ще до війни російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка. У нульових замовляли пасквілі на нього Бузіні. І приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу "Тарас Шевченко – хрещений батько українського націоналізму" (наче це щось погане)", – написав Казанський.
Після початку війни у 2014 письменник Бобров працює на так звану ЛНР. Щоправда, відтоді вже змінилися методички, "тепер дегенератам наказано вважати Шевченка не українським націоналістом, а російським поетом", зазначив Денис Казанський.
"Цікаво, чи напише тепер Гліб Бобров книгу "Тарас Шевченко – хрещений батько російського антифашизму"?" – додав український журналіст.
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