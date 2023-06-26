Про це інформує DW.

Лідер партії консерваторів Кіріакос Міцотакіс прагнув переобратися на другий термін та здобути абсолютну парламентську більшість для формування уряду.

Голосування відбувалося за новими правилами, згідно з якими партія-переможець отримує бонус у розмірі 25-50 місць у парламенті, залежно від здобутих результатів.

Нині відомо, що керівна консервативна партія "Нова демократія" експрем’єр-міністра Міцотакіса виграла повторні парламентські вибори в Греції, які пройшли у неділю, 25 червня. Вона отримала 40,55% голосів за 99,61% оброблених бюлетенів.

Опозиційна ліва партія СІРІЗА колишнього прем’єр-міністра Алексіса Ципраса посіла друге місце з результатом 17,84% голосів. Третє місце дісталося лівоцентристській партії ПАСОК – 11,85%.

"Нова демократія", ймовірно, зможе сформувати абсолютну більшість у грецькому парламенті – близько 158 місць з 300.

Що відомо про вибори у Греції

Вибори 21 травня відбулися достроково, оскільки прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вирішив розпустити парламент і звернутися до народу за підтримкою. Він мотивував своє рішення необхідністю мати стабільний уряд для проведення реформ і подолання наслідків пандемії та економічної кризи. Він також заявив, що хоче мати самодостатню більшість у парламенті й не залежати від коаліційних партнерів.

Під час перших виборів, які відбулися 21 травня, партія "Нова демократія" прем’єра Кіріакоса Міцотакіса здобула найбільшу кількість голосів - 40,8%, але не отримала достатньої більшості місць у парламенті - лише 146 з 301. Це поставило прем’єра перед вибором - шукати союзників для формування коаліції або йти на повторні вибори. Він обрав другий варіант і заявив, що хоче мати самодостатню "Нову демократію". Друге місце зайняла Коаліція радикальних лівих сил з 20,1% голосів і 54 мандатами. Третє місце дісталося "Руху змін" - соціал-демократичному об’єднанню партій, яке отримало 11,5% голосів і 31 мандат. Також до парламенту пройшли Комуністична партія Греції (6% і 16 мандатів) і Грецьке рішення (4% і 11 мандатів).

29 травня, президентка Катерина Сакелларопулу видала указ про розпуск парламенту й офіційне призначення виборів на 25 червня.