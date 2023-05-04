Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр зустрілася з командою радників з гендерних питань Збройних Сил України та обговорила з ними питання гендерної рівності у лавах ЗСУ.

"Повномасштабне вторгнення поставило у цій темі нас перед новими питаннями і викликами. Сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені", - повідомила Маляр.

Посадовиця зазначила, що українські жінки боронять державу так само як і чоловіки.

"Але рівність - це, звісно, не лише про жінок. Скажімо, у нас є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, але разом з тим підлягають мобілізації", - додала Маляр.