Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила. що за минулий і на кінець позаминулого тижня ворог активізувався саме на Куп'янському та Лиманському напрямках - це була реакція росіян на успішне просування Сил оборони на Бахмутському напрямку по південному флангу.

Там, за словами Маляр, за минулий тиждень звільнено 3 кв. км. А загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку деокуповано вже 40 кв. км української території. Основні бої минулого тижня на цьому напрямку точилися в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там російські військові намагалися повернути втрачені позиції.

Ситуація на сході: потужні бої тривають на Куп'янському та Лиманському напрямках

Як зазначила заступниця міністра оборони, ворогу важливо було відвертати українські сили на інших напрямках і ускладнювати ситуацію таким чином, щоб ЗСУ не могли концентруватися для наступу на Бахмутському напрямку.

Тож за ці півтора тижня Збройні сили України відчутно знизили потужність ворога на Лиманському і Куп'янському напрямках.

"Якщо проаналізувати кількість обстрілів там, то на перший погляд здається, що ця кількість минулого тижня зменшилася. Але насправді це не говорить про те, що ворог відступив від своїх планів. Це говорить про те, що ми відчутно послабили його наступальний потенціал", - наголосила Маляр.

Так, на Лиманському напрямку росіяни намагаються витіснити наші війська із Серебрянського лісу, але їм це не вдається. На Куп'янському ворог збільшує мінно-вибухові загородження вздовж кордону і шукає слабкі місця ЗСУ. Поки що триває потужний двобій, ворогу не вдається просуватися.

Дуже складна ситуація на сході відбувається у напрямках Мар'янки та Авдіївки: росіяни намагаються взяти під контроль Мар'їнку та оточити Авдіївку. Наші воїни мужньо боронять ці напрямки з літа минулого року, але ситуація там вкрай складна.

Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті

На Мелітопольському та Бердянському напрямах продовжується наступ Сил оборони. Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи. Крім того, за словами Маляр, ЗСУ мали "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

"Треба сказати, що на півдні наші Збройні сили стикаються з дуже серйозним опором ворога. Якщо скласти кількість обстрілів на півдні та на сході за минулий тиждень, буде близько 10 000. І це суцільний артилерійський і мінометний вогонь з боку ворога", - додала заступниця міністра оборони.