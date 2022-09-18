Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку, в нашій операційній зоні, стабільно напружена, але контролюється Силами оборони. Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи. Знов силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводив штурмові дії, але успіху не мав, втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, відступив", - пишуть у "Півдні".

Протягом дня, 17 вересня, російський ворог продовжував активну аеророзвідку, ракетно-артилерійські обстріли та завдав 12 авіаударів по позиціях ЗСУ та територіальних громадах вздовж лінії фронту.

За добу, 17 вересня, українська авіація завдала 3 удари по росіянах. Знищено 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань. ЗСУ вбили 62 рашистів і знищили 5 одиниць броньованої техніки.

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