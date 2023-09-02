На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Військова доктрина вимагає заміни або відновлення підрозділу, якщо 30% особового складу втратила боєздатність. А росіяни намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втратили понад 50% особового складу. Російські солдати, які пішли на відновлення, якимось дивним чином вчора опинилися у полоні на південному напрямку в районі Роботиного. Це свідчить про те, що визріває неприємна ситуація для росіян. Війська, які росіяни виводять для відновлення, вони знову змушені залучати", - підкреслив Тимочко.

За його словами, ЗСУ почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи.

"Пологи - це одна з вузлових станцій. Ворог використовує Пологи, як логістичний хаб, що забезпечує південний напрямок. Удар по такому напрямку відріже їхнє постачання на Мелітопольському та Токмацькому напрямках. Важливо, що росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного", - наголосив Тимочко.