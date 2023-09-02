На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Військова доктрина вимагає заміни або відновлення підрозділу, якщо 30% особового складу втратила боєздатність. А росіяни намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втратили понад 50% особового складу. Російські солдати, які пішли на відновлення, якимось дивним чином вчора опинилися у полоні на південному напрямку в районі Роботиного. Це свідчить про те, що визріває неприємна ситуація для росіян. Війська, які росіяни виводять для відновлення, вони знову змушені залучати", - підкреслив Тимочко.
За його словами, ЗСУ почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи.
"Пологи - це одна з вузлових станцій. Ворог використовує Пологи, як логістичний хаб, що забезпечує південний напрямок. Удар по такому напрямку відріже їхнє постачання на Мелітопольському та Токмацькому напрямках. Важливо, що росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного", - наголосив Тимочко.
- Протягом 1 вересня росіяни намагалися безуспішно наступати на 4 напрямках, однак успіху не мали. Натомість ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському напрямку.
- За оцінкою розвідки Британії, росіяни, ймовірно, намагаються відволікти Україну від контрнаступу, тим самим змушуючи її розділити свої сили між Оріховом і Куп'янськом
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