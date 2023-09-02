Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті та плани РФ на Куп'янському напрямку

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські захисники продовжують наступати на Оріхівському напрямку на півдні України, при цьому їх підрозділи виходять на першу головну лінію оборони РФ.

"Російські війська, переважно у складі підрозділів 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, прагнуть зупинити український контрнаступ, зберігаючи власний наступ на північному напрямку навколо Куп’янська", - вважають у розвідці.

Також там наголошують, що російські війська, ймовірно, прагнуть відволікти Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховим і Куп'янськом.

Оскільки Росія досягла невеликих успіхів біля Куп’янська з початку українського контрнаступу в червні, вона, швидше за все, прагне використати ці успіхи, продовжуючи ресурсну підтримку на цьому напрямку. Проте Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись перешкодити українському прориву.