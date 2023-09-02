Протягом доби окупанти втратили на війні 570 солдатів, 12 танків і засіб ППО, - Генштаб

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб

танків ‒ 4471 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)

артилерійських систем – 5560 (+30)

РСЗВ – 736 (+1)

засобів ППО ‒ 501 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12)

крилатих ракет ‒ 1447 (+2)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34)

спеціальної техніки ‒ 835 (+4)

Дані уточнюються.

На Донеччині окупанти змушують школярів навчатися за програмою РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області представники окупаційної влади проводять агітацію серед населення для примусового залучення дітей до освітнього процесу у школах за програмою РФ та голосуванні за кандидатів від партії "Единая Россия"

Так, у період за 15 по 30 серпня до сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідувалися представники районних відділів освіти у супроводі російської ФСБ.

Окупанти проводили профілактичні бесіди щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти. На батьків складають протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Також повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території Росії.

За добу Сили оборони уразили 4 райони скупчення живої сили й техніки росіян

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

На фронті відбулося 45 боєзіткнень. Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Чернацьке, Соснівка, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Тур'я, Попівка Сумської області та Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Виїмка, Федорівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Галицинівка, Мемрик Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Гуляйпільське, Червона Криниця, Роботине, Щербаки, Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Дудчани, Берислав, Тягинка, Херсон, Велетенське та Ольгівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни завдали 4 ракетних та 39 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.