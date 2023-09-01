Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку й закріплюються на досягнутих рубежах - Генштаб

Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку й закріплюються на досягнутих рубежах - Генштаб

1 вересня, 2023 п'ятниця
19:15
Війна з Росією ЗСУ війна проти Росії

Протягом доби українські захисники продовжували успішно вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах

Про це 1 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом минулої доби на фронті відбулось 31 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Винторівка, Ромашкове, Шалигине, Сімейкине, Волфине, Володимирівка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар'ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Продовжили завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Милове, Козацьке, Бургунка, Токарівка та Янтарне Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни завдали 4 ракетних та 30 авіаударів по території України

Протягом доби російські терористи завдали 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони уразили 10 артзасобів та склад боєприпасів ворога

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

  • У п'ятницю, 1 вересня, російські терористи завдали терористичних ударів по трьох закладах освіти у Сумській області.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Давид Арахамія
1 вересня, 2023 п'ятниця
Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов'язаних, які незаконно покинули Україну
окупант жаліється на відсутність їжі
31 серпня, 2023 четвер
На Запоріжжі окупанти утримують у ямі й майже не годують військових РФ, які відмовилися йти в бій, - Маляр
Данило Гетманцев
31 серпня, 2023 четвер
Гетманцев розповів про підготовку законопроєкту щодо нового тимчасового податку
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 вересня
19:54
Огляд
Коли "Розчаруванням" можна захоплюватися: що подивитися на вихідних
19:53
Оновлено
Володимир Зеленський
"Лише про фронт": Зеленський провів чергове засідання Ставки
19:41
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росії не цікаві її військовополонені: Лубінець розповів про проблеми "обмінного фонду"
19:35
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: "Верес" обіграв "Чорноморець". Розклад і результати 6-го туру
19:22
Данія
Для збереження паритету: Данія скоротить кількість представників російського посольства
19:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:15
Xbox Series S
Microsoft презентувала оновлений Xbox Series S
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 555 дня війни: робота ГУР в РФ, ракети AMRAAM для ЗСУ та нічна атака дронів на Росію
18:57
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія 1 вересня завдала терористичних ударів по 3 закладах освіти на Сумщині
18:56
Для людей з інвалідністю: Укрзалізниця запустила сервіс онлайн-замовлення інклюзивних вагонів
18:48
Оновлено
анонімні повідомленя про замінування
Повідомлення про замінування: перевірку київських шкіл завершили, вибухівки не виявили
18:40
Якоб Сундберг, Голодомор
У Стокгольмі проводили в останню путь дослідника Голодомору Якоба Сундберга, кавалера українського ордену "За заслуги" ІІІ ступеня
18:27
Маріуполь. Бібліотека
У Маріуполі російські окупанти знищили 180 тис. книжок та 4 бібліотеки, - міськрада
18:23
мобілізація на росії, чмобіки
У Саратові повістки до військкоматів росіянам надсилають разом із квитанціями за комуналку
18:03
Кабмін
Кабмін дозволив виїзд за кордон деяким категоріям студентів
18:02
Дмитро Кулеба
Україна рухається вперед у контрнаступі, а не зазнає поразки, - Кулеба
17:59
Мірча Луческу
Суркіси прийняли рішення стосовно Луческу після вильоту "Динамо" з єврокубків
17:55
Очільник МОН Оксен Лісовий
Не пішов шляхом науки: Лісовий розповів, чому відмовився від кандидатського ступеня
17:50
продуктові набори ЗСУ
Суд визнав порушення в закупівлях Міноборони 1 млн продуктових наборів для ЗСУ на 430 млн грн
17:48
Новатус Міроші
"Шахтар" оголосив про трансфер 20-річного футболіста з екзотичної країни
17:31
Ексклюзив
Лілія Гриневич
Ексміністерка Гриневич: система освіти має відповідати на потреби школярів щодо психології
17:26
школа обстріл
У Криму окупанти не пустили батьків школярів на лінійку, а біля навчальних закладів патрулювала росгвардія
17:12
Оновлено
повітряна тривога
На Сумщині попереджали про загрозу ударних БПЛА
17:09
російська балістична ракета "Сармат"
Росія розгорнула ракетний комплекс "Сармат": він стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд
16:59
Змушувала школярів співати гімн РФ: СБУ оголосила підозру очільниці "міносвіти" в окупованому Мелітополі
16:57
Ґітанас Науседа
Президент Литви відреагував на слова Папи Римського про велич Росії: "Такі заяви завдають шкоди багатьом людям"
16:55
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
У серпні Україна імпортувала 1,1 млрд кубометрів газу із ЄС та Молдови
16:41
суд
Воював проти України: у Чехії засудили снайпера до 21 року в'язниці
16:39
В Україні попрощалися з військовими, які загинули внаслідок падіння двох гелікоптерів над Донеччиною
16:29
потяг_Укрзалізниця
На модернізацію залізниці спрямували €100 млн. На що підуть кошти
16:21
зерно, пшениця
ОП: Україна оскаржить зернові обмеження ЄС у разі продовження заборони
16:20
Смартфон
Україна запустила застосунок "Мрія" для освіти дітей за кордоном
16:19
фейкові новини, fake news
Росія запустила новий фейк про торгівлю дітьми в Україні
16:19
Ексклюзив
квіти-1 вересня
Близько 160 тисяч українських школярів мають статус ВПО: історія маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові
16:11
Ексклюзив
Обстріл Куп'янська 29 серпня
Окупанти посилили обстріли цивільних населених пунктів Купʼянського району, - т.в.о.начальника РВА Канашевич
16:02
Зоря
"Зоря" дізналась суперників у Лізі конференцій. Результати жеребкування
15:55
російська школа
У школах на ТОТ не допустили до занять старшокласників, які не мають паспортів РФ, - Центр нацспротиву
15:52
кабмін
Уряд призначив заступників міністра енергетики і погодив кандидатури кількох голів РДА
15:44
Ердоган і Путін
У РФ підтвердили дату зустрічі Путіна та Ердогана
15:41
Samsung
Samsung матиме чипи пам'яті нового покоління: акції компанії зросли на 6%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV